Тихоокеанское
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11:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на акватлон

Сахалинцев приглашают на акватлон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островным спортсменам предлагают проверить свои силы в региональном чемпионате и физкультурном мероприятии по акватлону. Соревнования пройдут в бассейне областной спортшколы водных видов спорта 1 сентября. Начало заплывов в 08:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участников в возрасте от 18 лет и старше ждут испытания на выносливость: плавание 1000 метров и бег 5000 метров.

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