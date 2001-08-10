Сахалинцев приглашают на акватлон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островным спортсменам предлагают проверить свои силы в региональном чемпионате и физкультурном мероприятии по акватлону. Соревнования пройдут в бассейне областной спортшколы водных видов спорта 1 сентября. Начало заплывов в 08:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участников в возрасте от 18 лет и старше ждут испытания на выносливость: плавание 1000 метров и бег 5000 метров.