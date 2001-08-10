Тихоокеанское
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11:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за свежей горбушей

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за свежей горбушей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 28 августа, жители Южно-Сахалинска могут приобрести свежую горбушу по 104 руб/кг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля начнется с 13.00 по адресу: ул. Пограничная, 26 (около ТЦ «Янтарь»).

Общий объем рыбы — 1 тонна.

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