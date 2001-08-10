Сахалинцев приглашают на открытие выставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка, приуроченная ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, откроется в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 сентября. Начало в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспозиция познакомит гостей с изданиями о военных событиях августа 1945 года на Южном Сахалине и Курильских островах, Героях Советского Союза, памятниках боевой славы, воспоминаниях участников сражений и книгами памяти.

В рамках мероприятия также будут представлены видеосюжеты из коллекции документального кинозала «Подвигом славны мои земляки», который был открыт на базе отдела краеведения СахОУНБ в 2023 году.

В мероприятии примут участие сахалинские историки-краеведы: начальник научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Самарин, автор ряда книг по военной истории Сахалинской области Николай Вишневский, директор областного краеведческого музея Юрий Алин, генеральный директор регионального информационного агентства «Спектр» Людмила Машукова, а также оператор, фотограф и режиссер Владимир Лавриненко.

Открытие пройдет в фойе 1-го этажа СахОУНБ. Выставка будет работать до 27 сентября.