Сахалинцев приглашают на открытие выставки "Август 45-го: слава и память"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка, приуроченная ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, откроется в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 сентября. Начало в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Экспозиция познакомит гостей с изданиями о военных событиях августа 1945 года на Южном Сахалине и Курильских островах, Героях Советского Союза, памятниках боевой славы, воспоминаниях участников сражений и книгами памяти.
В рамках мероприятия также будут представлены видеосюжеты из коллекции документального кинозала «Подвигом славны мои земляки», который был открыт на базе отдела краеведения СахОУНБ в 2023 году.
В мероприятии примут участие сахалинские историки-краеведы: начальник научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Самарин, автор ряда книг по военной истории Сахалинской области Николай Вишневский, директор областного краеведческого музея Юрий Алин, генеральный директор регионального информационного агентства «Спектр» Людмила Машукова, а также оператор, фотограф и режиссер Владимир Лавриненко.
Открытие пройдет в фойе 1-го этажа СахОУНБ. Выставка будет работать до 27 сентября.
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