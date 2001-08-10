Тихоокеанское
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16:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске наградили победителей конкурса на лучшее оформление прилегающих территорий

В Поронайске наградили победителей конкурса на лучшее оформление прилегающих территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Поронайского городского округа прошло награждение победителей муниципального конкурса на лучшее оформление и благоустройство прилегающей территории потребительского рынка.
 
Ежегодный конкурс был приурочен ко Дню города. Победителей и призеров наградили мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков и председатель районного Собрания Виктория Кривошеева. 
 
Победителями муниципального конкурса признаны:
1 место:
- ИП Мудров Н.В. (магазин «Арт Декор»);
- ИП Мигунов Г.А. (магазин «Спорт плюс»). 
 
2 место
- ООО «Мастер» (торговый центр «Бизнес-центр»).

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