Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2024
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15:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На территории Курильских островов прогнозируется очень сильный дождь

На территории Курильских островов прогнозируется очень сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью и утром 28 августа 2024 года на территории Южно-Курильского и  Курильского районов ожидается очень сильный дождь, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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