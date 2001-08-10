На территории Курильских островов прогнозируется очень сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью и утром 28 августа 2024 года на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается очень сильный дождь, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.