Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска просят принять участие в опросе о графике движения автобуса №105. Расписание маршрута предлагается скорректировать в утреннее и вечернее время, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автобус №105 осуществляет регулярное движение по маршруту «Земляничные холмы» - село Дальнее — село Ёлочки - Дачи. Время отправления первого рейса от остановочного пункта «Дачи» в 7:25. Время отправления одного из вечерних рейсов от остановочного пункта «Земляничные холмы» в 17:55.

В ходе опроса горожан просят высказать свое мнение о корректировках в расписании автобуса в утреннее и вечернее время. Речь идет о переносе начала движения с 7:25 на 7:35 (Дачи) и с 17:55 на 17:45 («Земляничные холмы»).

Принять участие в опросе можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Голосование продлится с 27 по 30 августа включительно.

Для получения объективного результата в голосовании просят принять участие жителей города, которые ежедневно пользуются автобусами этого маршрута.