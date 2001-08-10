На Камчатке спасли баклана, застрявшего в рыболовных сетях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае девушка спасла баклана. Гуляя по Халактырскому пляжу, жительница полуострова заметила птицу, которая запуталась в рыболовных сетях и имела все шансы на гибель, сообщает ТК "41 Регион".

Горожанка не смогла остаться в стороне, забежала в воду и вытащила сети на берег. В момент спасательной операции баклан не сопротивлялся, спокойно дал девушке освободить его из ловушки.

Оказавшись на воле, морская птица встрепенулась и предпочла ретироваться. А девушка, снимавшая процесс спасения баклана на видео, призвала рыбаков быть ответственными и не бросать сети, которые могут стать причиной гибели животных.