Валерий Лимаренко потребовал устранить отставание сроков ремонта на участке дороги Холмск – Яблочное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После многочисленных обращений жителей губернатор вынес вопрос асфальтирования автодороги в Холмском районе на заседание регионального правительства. Из-за некомпетентности подрядчика возник риск срыва сроков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Должны были сделать работу в прошлом году – сделали плохо. Должны были исправить в этом – не исправили. На каждой встрече люди спрашивают: когда будет дорога? Вопиющая халатность. Ресурсы есть, а дела нет. Здесь не то, что немного опоздали, а растянули на годы. Это просто служебное преступление, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Подрядчик – ООО «Формат» – в мае прошлого года выиграл конкурс на ремонт участка дороги Холмск – Яблочное общей протяженностью почти 7 км. Эта автодорога соединяет райцентр с крупным селом. Она востребована у жителей не только Холмского района, но и всего юга Сахалина. Транспортная артерия ведет к лучшему пляжу на западном побережье острова.

– К этому дню уже должен был завершиться ремонт 24 водопропускных труб и подготовлено к асфальтированию земляное полотно. Трубы практически готовы. Но асфальт уложен только на участке протяженностью 1,9 км, предстоит сделать еще 5 км, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Подрядная организация обязана довести земляное полотно до проектных значений, отсыпать щебеночное основание, устроить слой укрепленного основания методом холодного ресайклинга.

На объект накануне выезжал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Он отметил, что причина промедления в том, что подрядчик не располагает необходимыми трудовыми ресурсами и техникой. Поэтому было принято решение привлечь еще трех субподрядчиков, чтобы завершить ремонт важной дороги в срок.

Глава региона поручил держать объект на ежедневном контроле и в ручном режиме отрабатывать все риски. Ответственными губернатор назначил заместителя председателя регионального правительства Сергея Олонцева и министра Максима Жоголева.

– Нужно засучить рукава и срочно спасать ситуацию. Те средства, что мы изыскали из бюджета на ремонт дороги, должны были сделать жизнь людей комфортнее. Вместо этого я только и слышу критику в адрес недобросовестного подрядчика. И эти жалобы, как мы все убедились, полностью обоснованы, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, дорога Холмск – Яблочное – это часть трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Глава региона обозначил приведение в порядок дороги по западному побережью одним из приоритетов. В прошлом году на этой транспортной артерии отремонтировали 31 км дорог, в этом – должны сделать еще столько же. Полную реконструкцию планируют завершить к 2030 году.