Тихоокеанское
информационное агентство
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12:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Сахалина приглашают покупать горбушу по 104 рубля за килограмм

Жителей Сахалина приглашают покупать горбушу по 104 рубля за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 27 августа, с 13.00 жители и гости города могут приобрести свежую горбушу. Стоимость - 104 руб/кг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет организована по адресу: ул. Пограничная, 26, у ТЦ «Янтарь».

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