Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2024
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Жителей Южно-Сахалинска просят принять участие в опросе о графике движения автобуса №105
12:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске меняется схема организации дорожного движения на перекрестке улиц Украинской и Карьерной

В Южно-Сахалинске меняется схема организации дорожного движения на перекрестке улиц Украинской и Карьерной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После проведения капитального ремонта с 30 августа ул. Карьерная станет дорогой с приоритетным правом проезда (главной) по отношению к ул. Украинской. Также с 30 августа здесь будет запущен светофорный объект, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки приоритетности движения.

До 30 августа приоритет движения останется прежним.

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