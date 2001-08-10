В Углегорском районе автобусные остановки украсили детскими рисунками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автобусная остановка у Углегорской стелы превратилась в арт-объект. Её украсил рисунок "В зарослях" 12-летней Дарьи Никулиной. На бетонной стене изображена лиса в окружении растений, сообщает astv.ru.

Ещё один рисунок нанесли на остановку у заправки "EMCO" на той же дороге, сообщает администрация Углегорского района. Картина называется "В походе", а автора зовут Ольга Жулькова.

Оба произведения творчества - часть детского арт-проекта "Яркий город". Его в прошлом году запустил глава района Фёдор Филин. Дети участвовали в конкурсе, работы трёх победителей теперь наносят на остановки художники-профессионалы.

Следующий рисунок на остановку нанесут в Шахтёрске, рядом с Центром культурного развития. Жителей района радует, что он преображается благодаря талантам юных жителей.