В гипермаркете "Зодчий" в Южно-Сахалинске ликвидировали условный пожар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялось пожарно-тактическое учение по тушению пожара в здании гипермаркета «Зодчий». По замыслу организаторов учения, в результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования и правил пожарной безопасности произошло возгорание в цехе пиломатериалов. В следствии высокой пожарной нагрузки, площадь пожара составила 250 м2, а также создалась угроза распространения пожара на торговые ряды и мебельный магазин на втором этаже. Персонал, ответственный за пожарную безопасность, сообщил на центральный пункт пожарной связи о пожаре и приступил к эвакуации находившихся в здании людей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Первыми на место происшествия прибыли огнеборцы дежурного караула 6 пожарно-спасательной части, их встретили представители администрации объекта, доложили о проведённых мероприятиях по эвакуации и уточнили о количестве заблокированных людей, которые из-за сильного задымления не смогли эвакуироваться самостоятельно. Исходя из складывающейся обстановки, руководитель тушения пожара подтвердил повышенный номер вызова – максимально возможный на территории Сахалинской области, принял решение основные силы и средства пожарных сосредоточить на спасении людей из задымленных помещений, тушению условного пожара и защите путей эвакуации.
Следом на место прибыли расчеты других пожарных частей Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны, с северной и западной сторон была развернута высотная техника. На месте происшествия был развернут оперативный штаб.
В это время звенья газодымозащитной службы провели разведку здания, обнаружили пострадавших, их оказалось 8 человек. Огнеборцы спасали пострадавших с помощью спасательных устройств входящих в комплект дыхательных аппаратов, затем огнеборцы приступили к тушению условного пожара.
В учениях были задействованы более 50 человек и 12 единиц техники Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны, а также взаимодействующие структуры – экипаж «скорой помощи», представители полиции и других служб жизнеобеспечения. По завершению практической части был организован анализ и разбор действий участников пожарно-тактических учений.
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