Сахалинцы, проживающие в домах без централизованного отопления, вновь получат возможность закупать уголь фракцией 50-300 мм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалина, проживающие в домах без централизованного отопления, вновь получат возможность закупать уголь фракцией 50-300 мм. Эта инициатива, которая была успешно реализована в прошлом году, продолжает действовать благодаря сотрудничеству с угледобывающими компаниями. Для жителей сохранилась возможность расчета с поставщиками с использованием авансового платежа, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

– Для жителей домов без централизованного отопления сделано все возможное, чтобы доставка угля осуществлялась своевременно. В каждом муниципалитете уже прошли отборы подрядчиков, заключены контракты с угледобывающими компаниями. Поставщики угля уже принимают заявки на поставку. Первые отгрузки угля населению планируются начать с 26 августа 2024 года, – отметила заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Ольга Гапова.

Региональная энергетическая комиссия рассчитала экономически обоснованную стоимость угля для жителей островов, принимая во внимание четыре зоны доставки в зависимости от расстояния от склада поставщика до потребителя.

- В прошлом году, сначала переживал, что не успею подготовиться к зиме, но был приятно удивлён тем, как быстро и удобно я смог заказать уголь. Заказывал уголь напрямую у поставщика. Доставка пришла вовремя, и я был спокоен за отопление своего дома на зиму, — поделился житель Андрей Смирнов.

Сахалинская область делает все возможное для обеспечения комфортных условий жизни своих жителей, особенно в зимний период. Мы призываем заранее позаботиться о приобретении угля.