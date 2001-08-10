Тихоокеанское
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12:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Южно-Сахалинске для движения транспорта закрыт участок ул. Музейной

Сегодня в Южно-Сахалинске для движения транспорта закрыт участок ул. Музейной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 26 августа, с 13.00 до 21.00 в связи с работами по прокладке инженерных сетей будет перекрыто движение на участке ул. Музейной от ул. А. Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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