Тихоокеанское
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27 Августа 2024
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11:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Дороги и скверы Южно-Сахалинска продолжают приводить в порядок

Дороги и скверы Южно-Сахалинска продолжают приводить в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня дорожные службы города продолжают ремонтные работы в нескольких районах городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На участках улиц Колхозной, Садовой, Невельского ведется восстановление тротуара.

На пересечении проспекта Мира с ул. Пуркаева и Емельянова запланировано восстановление бортовых камней.

Также на ул. 1905 года в районе моста будут выполняться работы по берегоукреплению.

В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства, скверов, расположенных на земельных участках общего пользования 26 августа продолжится уборка мусора, подметание и мытье дорожек, удаление сорной растительности.

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