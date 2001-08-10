Чтобы собрать ребенка в школу сахалинцам нужно более 40 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первое сентября — День знаний и начало учебного года. И хотя в 2024 году эта дата выпадает на выходной, учеба все равно начнется совсем скоро, и от родителей школьников нужно уже сейчас готовиться, в том числе купить все необходимое для школьных занятий. Какая сумма оказалась в среднем чеке сахалинцев в связи со сборами ребенка в школу в 2024 году и как она изменилась по сравнению с прошлым годом, подсчитали в отделении Банка России по Сахалинской области.
Для расчета использованы средние цены в островном регионе, зафиксированные Сахалинстатом в июле 2023 и 2024 годов.
Эксперты Отделения Банка России по Сахалинской области посчитали, сколько будет стоить условный набор школьника.
Набор для девочки обойдется сахалинцам в 40793 рубля, для мальчика — в 40245 рублей. По сравнению с июлем прошлого года стоимость набора для девочки возросла на 5,8%, а для мальчика — на 5,2%.
В условном наборе какие-то позиции подорожали больше, какие-то — меньше, а некоторые даже подешевели. Так, за год детские кроссовки подорожали на 6,2%, до 2274 руб., а детский рюкзак, напротив, подешевел – на 0,8%, до 2974 рублей.
«В каждой семье, разумеется, школьный набор свой, и изменение его цены за год может отличаться от нашего расчета. Инфляция – это индекс потребительских цен, он рассчитывается Росстатом исходя из стоимости набора из почти 570 товаров и услуг. При этом у каждой отдельной семьи свой набор, а значит, и своя, «личная» инфляция. Кстати, посчитать ее можно на просветительском портале Fincult.info», — пояснил представитель Банка России / управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
Годовая инфляция в Сахалинской области в июле 2024 года незначительно снизилась – до 8,2% после 8,3% месяцем ранее. Это меньше, чем по России в целом (9,1%) и по Дальневосточному федеральному округу (9,6%). Инфляция в регионе несколько замедлилась благодаря расширению предложения некоторых продовольственных товаров, в частности помидоров и куриного мяса, а также из-за охлаждения спроса на подержанные иномарки в связи с увеличением предложения новых импортных автомобилей.
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