В Сахалинской области почти на 50% выполнили годовой план капремонта инженерных сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районах Сахалинской области активно ведется приемка инженерных сетей после капитального ремонта. На данный момент подрядные организации сдали в эксплуатацию уже почти 50% конструктивов из утвержденного краткосрочного плана и приступили к обновлению объектов, которые были добавлены в программу в этом году, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- Замена инженерных сетей стоит в приоритете по очевидным причинам: внушительная часть объектов не ремонтировалась десятилетиями, что так или иначе сказывается на качестве предоставляемых услуг ЖКХ и, соответственно, удобстве и комфорте жильцов. Всего в 2024 году планируют обновить 98 сетей электроснабжения, 90 и 120 - тепло- и водоснабжения соответственно. Вместе с тем работы охватят 124 конструктива системы водоотведения и 14 - газоснабжения, -рассказала заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Полина Цой.

- В настоящее время капремонт уже завершился на 55 сетях электроснабжения, 50 - теплоснабжения, 53 - водоснабжения, 1 - газоснабжения и 57 - водоотведения. Часть конструктивов была добавлена в план в 2024 году, поэтому здесь позднее, чем на остальных объектах, провели конкурсные процедуры. Сейчас работы на этих участках идут полным ходом - к старту отопительного сезона система теплоснабжения в этих домах будет готова к подаче тепла, - отметил руководитель отдела строительного контроля Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр О.

На капремонт внутридомовых сетей в этом году направят свыше 1,5 млрд рублей. Утвержден краткосрочный план и на 2025 год, согласно которому обновят еще порядка 420 инженерных сетей.

Всего в Сахалинской области в 2024 году капитально отремонтируют конструктивы в 340 домах - это вдвое больше, чем в прошлом году. Такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко. Работы идут в каждом районе, и подрядные организации ответственно подходят к выполнению поставленной задачи - часть объектов сдают досрочно, а замечания, которые могут поступать во время приемки от представителей Фонда, УК и собственников, устраняют оперативно.