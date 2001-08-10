На Камчатке ученые исследуют гольцов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке в истоках реки Авача ученые исследуют процессы видообразования гольца в горных озёрах. Экспедиция состоялась при поддержке Сети природных парков «Вулканы Камчатки», которая предоставила данные о биоразнообразии и эволюционных процессах в лососёвых экосистемах полуострова, сообщает ТК "41 Регион".
Основная цель экспедиции - изучение экосистем двух ледниковых озёр - Медвежьего и Верхне-Авачинского. Эти водоёмы являются местом обитания оседлых популяций гольца-мальмы. Они разделились на несколько форм.
Так, эксперты выяснили, что в озере Медвежьем существуют две формы гольца. Одна из них питается молодью нерки, а другая предпочитает бентос. В Верхне-Авачинском озере выявлено три формы гольца: хищная, и две бентосоядные формы - прибрежная и глубоководная.
Чтобы понять, как разнообразие кормовой базы влияет на эволюционное разделение видов и форм гольцов в схожих условиях, учёные собрали образцы звеньев пищевой цепи – от микроводорослей до взрослых рыб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:20 20 Августа В Южно-Сахалинске проходит форум «Управдом»
14:24 22 Августа Специалисты СахОУНБ провели цикл просветительских мероприятий в региональном Штабе общественной поддержки
09:02 22 Августа ВТБ предупреждает: мошенники стали брать в аренду карты для хищений денег у россиян
17:39 22 Августа Жители домов по ул . Милицейской и Южно-Сахалинской озвучили мэру обращения по благоустройству дворов и ремонту МКД
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
Выбор редакции
- 11:39 Вчера Дороги и скверы Южно-Сахалинска продолжают приводить в порядок
- 17:46 23 Августа Главная островная библиотека принимает гостей
- 17:04 23 Августа «Порой для радости не нужен повод»: вечер творческого объединения «Интонация» в СахОУНБ
- 15:53 23 Августа Церковный хор при храме святителя Иннокентия Московского готовится к юбилейным мероприятиям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?