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На Камчатке ученые исследуют гольцов

На Камчатке ученые исследуют гольцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке в истоках реки Авача ученые исследуют процессы видообразования гольца в горных озёрах. Экспедиция состоялась при поддержке Сети природных парков «Вулканы Камчатки», которая предоставила данные о биоразнообразии и эволюционных процессах в лососёвых экосистемах полуострова, сообщает ТК "41 Регион".

Основная цель экспедиции - изучение экосистем двух ледниковых озёр - Медвежьего и Верхне-Авачинского. Эти водоёмы являются местом обитания оседлых популяций гольца-мальмы. Они разделились на несколько форм.

Так, эксперты выяснили, что в озере Медвежьем существуют две формы гольца. Одна из них питается молодью нерки, а другая предпочитает бентос. В Верхне-Авачинском озере выявлено три формы гольца: хищная, и две бентосоядные формы - прибрежная и глубоководная.

Чтобы понять, как разнообразие кормовой базы влияет на эволюционное разделение видов и форм гольцов в схожих условиях, учёные собрали образцы звеньев пищевой цепи – от микроводорослей до взрослых рыб.

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