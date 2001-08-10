Сахалинцы могут приобрести виртуальные сертификаты на iPhone 16
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, сообщает о том, что первой среди российских ритейлеров начала продажи виртуальных сертификатов на линейку смартфонов iPhone 16. Сертификат даёт возможность владельцу получить новинки одним из первых в России.
Стоимость виртуального сертификата составляет 25 тыс. рублей. Приобрести его можно в интернет-магазине МТС. Цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone, поэтому при получении устройства клиенту нужно будет внести только остаток суммы. Сразу после официальной презентации Apple сотрудники МТС свяжутся с каждым обладателем сертификата для уточнения деталей заказа.
Впервые виртуальные сертификаты на iPhone появились в МТС в прошлом году. Тогда наиболее популярным смартфоном на этапе предзаказа стал iPhone 15 Pro Max – на него пришлось 57% проданных сертификатов. При этом, дальневосточные регионы вошли в топ по востребованности услуги.
«В России, как и во всём мире, традиционно большой интерес к технике Apple. Количество людей, желающих приобрести новинки в числе первых, велико. Например, в прошлом году, доля сертификатов на покупку линейки iPhone 15 составила 31% от общего числа предзаказов. Уверены, что спрос на новинки окажется не менее высоким и в этом году», — прокомментировал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
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