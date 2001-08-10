Жителям Южно-Сахалинска напоминают места продажи колбасных изделий и мясных полуфабрикатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Продукцию местных производителей можно приобрести в розничной сети городского округа и фирменных магазинах.
Производством мясных полуфабрикатов и колбасных изделий в областном центре занимаются ООО ТФ «Сахалинский Бекон-2», ООО «Семейная производственная компания», ООО «Сахалинский пищекомбинат», ООО «Ханаан», ООО «Прогресс» и другие предприятия. В розничной сети и фирменных магазинах их продукцию можно приобрести по следующим адресам:
- ул. Сахалинская, 59А (отдел в ТЦ «Восток»);
- ул. Есенина, 15А (отдел в ТК «Южный»);
- ул. Комсомольская, 247 (павильон);
- ул. Емельянова, 31/2 (павильон);
- ул. Ленина, 252б (продуктовый рынок «Техник»);
- пр. Мира, 229 (ТК «Янтарь»);
- ул. Анивская, 70 (павильон);
- Дальнее, ул. Ударная, 16 (павильон);
- Луговое, ул. Дружбы, 56 (павильон);
- пр. Мира, 19 (павильон);
- пр. Мира, 82 (отдел в Эко Ярмарке).
Предприятия Южно-Сахалинска постоянно работают над улучшением производственных процессов и качественных характеристик продукции. Это позволяет им занимать прочные позиции на рынке и долгие годы радовать покупателей своим ассортиментом.
Так, в августе этого года свой 20-летний юбилей отметила компания «Колбасный цех Сахалинский». Ее технологи ориентируются только на проверенные временем рецептуры. Предприятие выпускает колбасы, копчености, полуфабрикаты, поставляет охлажденное мясо свинины и продуктов ее переработки по Сахалинской области. Ежедневно объем производства достигает более 6 тонн.
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