Жителям Южно-Сахалинска напоминают места продажи колбасных изделий и мясных полуфабрикатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продукцию местных производителей можно приобрести в розничной сети городского округа и фирменных магазинах.

Производством мясных полуфабрикатов и колбасных изделий в областном центре занимаются ООО ТФ «Сахалинский Бекон-2», ООО «Семейная производственная компания», ООО «Сахалинский пищекомбинат», ООО «Ханаан», ООО «Прогресс» и другие предприятия. В розничной сети и фирменных магазинах их продукцию можно приобрести по следующим адресам:

- ул. Сахалинская, 59А (отдел в ТЦ «Восток»);

- ул. Есенина, 15А (отдел в ТК «Южный»);

- ул. Комсомольская, 247 (павильон);

- ул. Емельянова, 31/2 (павильон);

- ул. Ленина, 252б (продуктовый рынок «Техник»);

- пр. Мира, 229 (ТК «Янтарь»);

- ул. Анивская, 70 (павильон);

- Дальнее, ул. Ударная, 16 (павильон);

- Луговое, ул. Дружбы, 56 (павильон);

- пр. Мира, 19 (павильон);

- пр. Мира, 82 (отдел в Эко Ярмарке).

Предприятия Южно-Сахалинска постоянно работают над улучшением производственных процессов и качественных характеристик продукции. Это позволяет им занимать прочные позиции на рынке и долгие годы радовать покупателей своим ассортиментом.

Так, в августе этого года свой 20-летний юбилей отметила компания «Колбасный цех Сахалинский». Ее технологи ориентируются только на проверенные временем рецептуры. Предприятие выпускает колбасы, копчености, полуфабрикаты, поставляет охлажденное мясо свинины и продуктов ее переработки по Сахалинской области. Ежедневно объем производства достигает более 6 тонн.