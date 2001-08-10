В Сахалинской области более 60 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области в отпуске по уходу за ребенком находится 61 мужчина, 31 из них воспитывает первенцев, еще 30 — вторых или последующих детей.
По закону уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет может не только мама, но и папа или другие работающие родственники малыша, фактически осуществляющие уход за ним. За все дни пребывания в таком отпуске до достижения малышом полутора лет выплачивается ежемесячное пособие. Оно составляет 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года. Так, при наступлении отпуска по уходу за ребенком в 2024 году Отделение СФР по Сахалинской области учитывает средний заработок за 2022 и 2023 годы.
Отметим, что указанное пособие не может быть ниже минимального размера, установленного федеральным законом. В 2024 в Сахалинской области минимальный размер данного пособия составляет 12 028 рублей.
Пособие оформляется вместе с отпуском по уходу за ребёнком, заявление на который работающие родители подают своему работодателю. С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области выплатило пособий работающим сахалинцам и курильчанам на общую сумму более 500 млн. рублей.
С 2024 года для работающих родителей изменились условия получения пособия по уходу за ребенком. Теперь они не теряют право на это пособие в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило применяется, в том числе, при выходе на работу на неполный день, на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохраняется у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.
Единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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