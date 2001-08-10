Аэровокзал «Южно-Сахалинск» провёл профориентационную экскурсию для родителей школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Матери будущих выпускников областного центра познакомились с профессиями воздушной гавани и изучили её закулисье. Экскурсия по терминалу прошла в рамках программы V форума «Образование – энергия будущего».

В этом году акцент всего проекта – на подготовке кадров и развитии человеческого капитала, потому и сотрудники авиатерминала больше говорили о перспективах, которые открывает для молодого специалиста трудоустройство в аэровокзал. Родители узнали о том, как проходят будни у специалистов служб транспортной (авиационной) безопасности и организации пассажирских перевозок. В частности, инспекторов по досмотру и паспортному контролю, агентов по регистрации, диспетчеров по загрузке, по центровке и обслуживанию воздушных судов.

В высокий сезон аэровокзал каждый день встречает и отпускает в полёт около 4-5 тысяч пассажиров. Число бортов, что обслуживаются в терминале, достигает 30. Кроме коммуникативных навыков для специалистов, которые здесь трудятся, важны скорость и внимательность. Какие секреты помогают им оставаться сконцентрированными, сотрудники авиагавани также рассказали во время экскурсии.

Отдельный блок «Профориентационного трека школьника» посвятили оборудованию и разработкам аэровокзала. Авиагавань Южно-Сахалинска – одна из самых современных и технологичных в стране. В зоне регистрации установлены 24 автоматизированные стойки, а в багажном отделении - пятиуровневая система безопасности. Управление производственными процессами происходит онлайн, через отечественные программы.

«В нашем аэровокзале мы применяем лучшие практики, помогаем персоналу освоить новые программы и оборудование, активно стажируем молодых студентов. Рады рассказывать об этом и выпускникам, и их родителям. Правильно, что такие встречи проходят до начала учебного года, когда у детей есть возможность определиться с будущей профессией. Авиация, как отрасль, и аэровокзал, как потенциальное место для трудоустройства, сегодня крайне перспективны. Особенно у нас, на Сахалине, где развивается туризм и пассажиропоток на воздушных линиях с каждым годом растёт», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Подобные встречи аэровокзал «Южно-Сахалинск» проводит каждый месяц. В основном, для школьников старшего звена, летом – для воспитанников оздоровительных лагерей. В прошлом году воздушная гавань также присоединялась к форуму «Образование – энергия будущего». Тогда сотрудники комплекса рассказывали о своей работе учителям и директорам школ областного центра.