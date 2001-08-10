23 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- перекладка водопропускных труб на ул. Херсонской;

- ремонт брусчатки на тротуаре по ул. Чехова;

- ремонт бортового камня на пересечении пр. Мира и ул. Пуркаева;

- установка дорожных направляющих по северной стороне ул. Огородной.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, протирка малых архитектурных форм и оборудования детских игровых площадок, удаление сорной растительности с брусчатки.

Также запланирована перекладка брусчатки в сквере на площади Ленина, скверах Пограничников и Есенина, аллее Строителей.