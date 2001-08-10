Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2024
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10:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Большой государственный флаг развернули на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова в Поронайске

Большой государственный флаг развернули на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодно,  22 аагуста, в России отмечают важный и значимый праздник - День Государственного флага Российской Федерации. На городской площади состоялся флешмоб, приуроченный к празднованию Дню флага России.
 
В акции приняли участие коллектив и участники объединений КДЦ «Мир». Они раскрыли большой флаг Российской Федерации.
 
В это время волонтеры объединения «В будущее - с нами!» раздавали жителям города ленточки-триколор.

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