Большой государственный флаг развернули на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодно, 22 аагуста, в России отмечают важный и значимый праздник - День Государственного флага Российской Федерации. На городской площади состоялся флешмоб, приуроченный к празднованию Дню флага России.

В акции приняли участие коллектив и участники объединений КДЦ «Мир». Они раскрыли большой флаг Российской Федерации.

В это время волонтеры объединения «В будущее - с нами!» раздавали жителям города ленточки-триколор.