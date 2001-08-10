Форум «Образование — энергия будущего» начал работу в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дискуссионная площадка объединила около тысячи участников. Управленцев, экспертов сферы образования и педагогов из разных регионов страны.
В этом году образовательный форум совмещен с традиционными августовскими чтениями. В мероприятиях принимают участие кандидат педагогических наук, доктор философии и идейный вдохновитель форума Александр Адамский, сенатор Совета Федерации от Сахалинской области Алексей Хапочкин, председатель Городской Думы Олег Логачев, вице-мэры администрации региональной столицы Елена Федорова и Дмитрий Хайбриев, директор департамента образования Светлана Мирова.
От имени мэра с приветственным словом к большому педагогическому сообществу обратилась Елена Федорова. В своем выступлении она отметила, что именно образование сейчас выступает «локомотивом» развития любого современного города.
- Сфера образования находится сегодня в особом фокусе областных властей. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко регион реализует целый ряд масштабных проектов. Они направлены на модернизацию образовательной среды, создание условий для развития подрастающего поколения и закрепления молодежи на островах. Немаловажная роль здесь отведена строительству кампуса мирового уровня «СахалинТех», возведению новых детских садов, школ, совершенствованию их материально-технической базы и оснащению современным оборудованием, - сказала Елена Федорова. - Форум «Образование — энергия будущего» в этом году проводится уже в пятый раз. Сегодня можно с уверенностью сказать, что, объединяя большое количество участников — управленцев, экспертов, педагогов из разных регионов страны, он стал плацдармом для внедрения инновационных практик в образовательную систему.
Форум продлится три дня. Участие в нем принимают педагогические делегации из Благовещенска, Хабаровска, Арзамаса, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Новейшими образовательными практиками, технологиями и методиками они смогут поделиться в рамках работы нескольких интерактивных и дискуссионных площадок. Кроме этого, для гостей подготовлены лекции, мастер-классы, организованы экскурсии. Одним из ключевых событий форума станет реализация федерального проекта «Флагманская школа».
- Это образовательный интенсив, ориентированный на командообразование. Участие в нем принимают педагоги и руководители образовательных учреждений. Через «Флагманскую школу» у них есть возможность заявить о себе, развить свой профессиональный потенциал и войти в состав управленческого кадрового резерва российской системы образования, - рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Борис Соловьев. - Мы плотно сотрудничаем с институтом развития образования Сахалинской области. Поэтому реализация мероприятий в рамках всероссийского проекта продолжится и после завершения форума.
- Форум — это возможность развития педагогического сообщества, которое, общаясь, вырабатывает определенные нормы, ценности, цели. Это жизнь, это идеи, это активность, это сплав педагогического разума и педагогической воли. Это залог успешной образовательной деятельности, - подчеркнул Александр Адамский.
- Администрации Южно-Сахалинска и Благовещенска связывают деловые и дружественные отношения. Не так давно наши города, а также Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ заключили пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве. В рамках этого соглашения мы уже обмениваемся лучшими практиками. В состав нашей делегации входят 20 человек. Это руководители школ и детских садов. Конечно, нам хотелось бы погрузиться в вашу атмосферу расшколивания, перенять опыт бережливых технологий. Мы всегда отмечаем ваш теплый прием и увозим с собой знания, энергетику и желание вернуться еще раз, - поделилась заместитель мэра Благовещенска по социальным вопросам Виктория Хопатько.
В рамках форума состоялась церемония чествования и награждения лучших работников образования. Они были отмечены знаком «За верность профессии», званием «Почетный работник сферы образования», а также почетными грамотами министерства образования Сахалинской области.
Отметим, развитие образовательной среды — приоритет работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. События форума «Образование — энергия будущего» освещают представители сразу нескольких детских медиацентров. Публиковать новости с самых интересных площадок юные журналисты будут в телеграм-канале «ЮСОФ-2024» (https://t.me/YSOBRAZFORUM).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Число самозанятых дальневосточников в ВТБ выросло в 1,6 раза
09:50 Сегодня Форум «Образование — энергия будущего» начал работу в Южно-Сахалинске
10:40 Сегодня Большой государственный флаг развернули на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова в Поронайске
11:30 Сегодня 23 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
17:09 16 Августа Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде
10:41 16 Августа К исправительным работам приговорен сахалинец, нежелающий платить алименты
11:34 16 Августа От идеи до реализации: предприниматели Южно-Сахалинска делятся историями успеха
09:02 16 Августа Начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области принял участие в Дальневосточном форуме
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
Выбор редакции
- 11:30 Сегодня 23 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
- 09:50 Сегодня Форум «Образование — энергия будущего» начал работу в Южно-Сахалинске
- 18:29 Вчера Меньше недели осталось до конца акции «Помоги собраться в школу»
- 17:26 Вчера 12 лучших подъездов августа выбрали на Сахалине и Курилах
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?