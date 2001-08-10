Форум «Образование — энергия будущего» начал работу в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дискуссионная площадка объединила около тысячи участников. Управленцев, экспертов сферы образования и педагогов из разных регионов страны.

В этом году образовательный форум совмещен с традиционными августовскими чтениями. В мероприятиях принимают участие кандидат педагогических наук, доктор философии и идейный вдохновитель форума Александр Адамский, сенатор Совета Федерации от Сахалинской области Алексей Хапочкин, председатель Городской Думы Олег Логачев, вице-мэры администрации региональной столицы Елена Федорова и Дмитрий Хайбриев, директор департамента образования Светлана Мирова.

От имени мэра с приветственным словом к большому педагогическому сообществу обратилась Елена Федорова. В своем выступлении она отметила, что именно образование сейчас выступает «локомотивом» развития любого современного города.

- Сфера образования находится сегодня в особом фокусе областных властей. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко регион реализует целый ряд масштабных проектов. Они направлены на модернизацию образовательной среды, создание условий для развития подрастающего поколения и закрепления молодежи на островах. Немаловажная роль здесь отведена строительству кампуса мирового уровня «СахалинТех», возведению новых детских садов, школ, совершенствованию их материально-технической базы и оснащению современным оборудованием, - сказала Елена Федорова. - Форум «Образование — энергия будущего» в этом году проводится уже в пятый раз. Сегодня можно с уверенностью сказать, что, объединяя большое количество участников — управленцев, экспертов, педагогов из разных регионов страны, он стал плацдармом для внедрения инновационных практик в образовательную систему.

Форум продлится три дня. Участие в нем принимают педагогические делегации из Благовещенска, Хабаровска, Арзамаса, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Новейшими образовательными практиками, технологиями и методиками они смогут поделиться в рамках работы нескольких интерактивных и дискуссионных площадок. Кроме этого, для гостей подготовлены лекции, мастер-классы, организованы экскурсии. Одним из ключевых событий форума станет реализация федерального проекта «Флагманская школа».

- Это образовательный интенсив, ориентированный на командообразование. Участие в нем принимают педагоги и руководители образовательных учреждений. Через «Флагманскую школу» у них есть возможность заявить о себе, развить свой профессиональный потенциал и войти в состав управленческого кадрового резерва российской системы образования, - рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Борис Соловьев. - Мы плотно сотрудничаем с институтом развития образования Сахалинской области. Поэтому реализация мероприятий в рамках всероссийского проекта продолжится и после завершения форума.

- Форум — это возможность развития педагогического сообщества, которое, общаясь, вырабатывает определенные нормы, ценности, цели. Это жизнь, это идеи, это активность, это сплав педагогического разума и педагогической воли. Это залог успешной образовательной деятельности, - подчеркнул Александр Адамский.

- Администрации Южно-Сахалинска и Благовещенска связывают деловые и дружественные отношения. Не так давно наши города, а также Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ заключили пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве. В рамках этого соглашения мы уже обмениваемся лучшими практиками. В состав нашей делегации входят 20 человек. Это руководители школ и детских садов. Конечно, нам хотелось бы погрузиться в вашу атмосферу расшколивания, перенять опыт бережливых технологий. Мы всегда отмечаем ваш теплый прием и увозим с собой знания, энергетику и желание вернуться еще раз, - поделилась заместитель мэра Благовещенска по социальным вопросам Виктория Хопатько.

В рамках форума состоялась церемония чествования и награждения лучших работников образования. Они были отмечены знаком «За верность профессии», званием «Почетный работник сферы образования», а также почетными грамотами министерства образования Сахалинской области.

Отметим, развитие образовательной среды — приоритет работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. События форума «Образование — энергия будущего» освещают представители сразу нескольких детских медиацентров. Публиковать новости с самых интересных площадок юные журналисты будут в телеграм-канале «ЮСОФ-2024» (https://t.me/YSOBRAZFORUM).