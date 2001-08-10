Жители домов по ул . Милицейской и Южно-Сахалинской озвучили мэру обращения по благоустройству дворов и ремонту МКД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава областного центра провел встречи, в ходе которых горожане рассказали о своих замечаниях, касающихся ремонта дворовых территорий и состояния жилфонда. Первой точкой объезда стал двор по ул. Милицейской, 13а — один из главных вопросов, которые попросили решить жители, — обустройство освещения.
Уже на протяжении длительного времени не работают светильники, установленные на фасаде дома. Это создаёт дискомфорт людям в темное время суток. Решение проблемы обсудили с представителями управляющей компании и «Элекросервисом» - в ближайшее время будет выполнен ремонт осветительных приборов, что позволит нормализовать ситуацию.
Также людей не устраивает, что автовладельцы активно используют дворовую территорию для сквозного проезда. Собственники приняли решение разместить на въезде бетонные блоки — работы выполнит завод им. Федотова уже в начале следующей недели. В дальнейшем будет проработан вопрос об установке шлагбаума. Добавим, мэр областной столицы и депутат Городской Думы Елена Столярова, которая также приняла участие в объезде, подняли вопрос о необходимости определить старшего по дому. Институт управдомов активно развивается в Южно-Сахалинске в последние несколько лет и зарекомендовал себя эффективная форма взаимодействия с управляющими компаниями и городскими службами. Вовлечённость горожан часто позволяет ускорит работы, направленные на повышение комфорта проживания в МКД.
Также в рамках инспекционного объезда мэр города совместно со специалистами администрации, ресурсоснабжающих организаций посетил двор по ул. Южно-Сахалинской (дома №6,8,10), где в настоящее время выполняется капитальный ремонт.
– Район требует обновления. Довольно большую территорию необходимо охватить благоустройством. Но главное, на что обратили внимание жители — это состояние дренажной канавы, которая проходит по территории и не выполняет в полной мере своих функций, – отметил Сергей Надсадин, – дал поручение — в этом сезоне дополнительно прочистить водоотвод. В дальнейшем будет разработан проект по реконструкции системы, которая позволит улучшить ситуацию.
Еще одно поручение, обозначенное мэром — проработать совместно с Фондом капитального ремонта возможность включения дома №10 по ул. Южно-Сахалинской в график капремонта на следующий год. Жители жалуются на неудовлетворительное состояние фасада, подвальных помещений и другие моменты.
– Очень важно, что Сергей Александрович держит на контроле вопросы благоустройства дворовых территорий, детально включается в решение всех замечаний жителей, – прокомментировала итоги инспекционного объезда депутат Городской Думы Елена Столярова, – В последние годы город преображается. Благодаря поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко многое делается для того, люди жили в комфорте, чтобы ремонты выполнялись качественно, благоустраивались общественные пространства, дворы. Муниципалитет, и законодательная власть во всём поддерживает эту работу.
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