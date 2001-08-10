12 лучших подъездов августа выбрали на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги пятого месяца конкурса «Подъезд образцового содержания» подвели в островном регионе. Онлайн-голосование проводилось в региональном приложении Острова.65. В конкурсе приняли участие 12 районов, представив 28 заявок. Лидером по числу поданных заявок стал Поронайский район - поступило четыре заявки.

В этом месяце претендентами на звание «Подъезд образцового содержания» в Томаринском районе стали подъезд №2 по улице Набережной, 25А в селе Красногорск, а также подъезды №3 по улице Юбилейной, 7 и №2 по улице Ломоносова, 9 в Томари.

— Мне нравится, что наш подъезд теперь имеет свое особое настроение благодаря рисункам на стенах и цветам, которые мы с соседями добавили. Стало очень приятно и уютно, — поделился житель Томари Александр Семенов.

В Невельском районе для участия в очередном муниципальном этапе конкурса заявки поступили от управляющих компаний района МУП «УП «Жилстрой» – подъезд №3 по улице Советская, 37 и ООО «УК Район» – подъезд №4 по улице Советской, 37. От Северо-Курильского городского округа участие приняли два подъезда – по улице Сахалинская, 44А.

По результатам онлайн-голосования были выбраны подъезды-победители, которые получили наибольшее количество голосов. Среди них подъезд 1 по адресу ул. Первомайская, 4 в г. Холмск, подъезд 3 по адресу ул. Пушкина, 23 и подъезд 2 по адресу ул. Октябрьская, 71 в г. Поронайск.

— Конкурс призван стимулировать инициативу жителей в улучшении состояния и благоустройства своих подъездов, создавая более комфортные условия для жизни. Приятно видеть, что он находит отклик среди жителей островного региона. За последние два года, по поручению губернатора Валерия Лимаренко, мы должны отремонтировать около семи тысяч подъездов, нуждающихся в ремонте. Дальше задача жителей — поддерживать порядок после ремонта и делать общие пространства более уютными и комфортными, — отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В декабре все победители ежемесячных муниципальных конкурсов выйдут на региональный конкурс. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых местах. На областном конкурсе участников будет оценивать экспертная комиссия. Они будут учитывать различные критерии, как технические, так и эстетические.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. В прошлом году удалось отремонтировать большую часть таких объектов – это свыше 4 тысяч. В текущем году предстоит привести в порядок еще 3 тысячи мест общего пользования. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение» и партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд».

Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений. Окончательное решение о предстоящих работах принимается на общем собрании собственников или по предложениям совета дома.