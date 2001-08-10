Южносахалинцы собирают гуманитарную помощь Курской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Акцию объявила команда Народного фронта. Десятки неравнодушных горожан и трудовые коллективы уже к ней присоединились.
Сегодня в штабе регионального отделения Народного фронта принимали очередную партию нужных вещей. В числе тех, кто не остался в стороне - семья южно-сахалинских предпринимателей Павел и Наталья Скоробогатые.
- Конечно, мы не хотим остаться в стороне. Сопричастность - это немаловажная часть, в том числе, нашей работы. Я думаю, что лучшая помощь - это действия. Люди буквально выбежали из домов в чем были. Мы привезли женскую одежду и обувь. Я считаю, быть сопричастными мы все обязаны. Это наша общая задача - помогать друг другу, - поделился Павел Скоробогатый.
В свою очередь руководитель Фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области Мария Ульянова сегодня привезла в штаб партию медикаментов.
- Произошло горе, не могла остаться равнодушной. Сегодня привезла лекарственное обеспечение - здесь таблетки, в том числе, от простуды, от кашля, обезболивающие и другое. Считаю, это очень важно — поддерживать жителей. Уверена, каждый из нас должен подключиться и оказать посильную помощь, - комментирует Мария.
Координирует сбор руководитель регионального исполкома Народного фронта Сахалинской области Алена Силачева.
- Мы собираем вещи первой необходимости, медицинские принадлежности, нескоропортящиеся продукты, средства гигиены. Кто-то даже привозит одежду. За несколько дней собрано очень много груза. Вчера поступила большая партия вещей из Корсаковского района при поддержке депутатского корпуса и предпринимателей, откликнулись Южно-Сахалинская детская городская поликлиника, следственный комитет. И, конечно, неравнодушные горожане приносят вещи для отправки, - рассказала Алена Силачева.
В ближайшие дни все посылки будут отправлены в Москву для централизованной передачи в Курскую область при содействии правительства Сахалинской области. Там его встретят члены Народного фронта и распределят.
Сбор помощи продолжается. Принести посылки можно в штаб Народного фронта по адресу: Дзержинского, 38, 1 этаж, в рабочие часы, а также вещи принимают в пункте «Сопричастность» и центральном пункте сбора помощи при Комитете семей воинов Отечества, расположенных по адресу: ул. Больничная, 34.
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