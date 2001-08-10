На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО начали осваивать инженерное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты, начали осваивать инженерное дело.
Обучение военнослужащих проходит на полигоне «Троицкий» в специально оборудованном классе, где представлены разнообразные учебные мины, гранаты и самодельные взрывные устройства.
Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими разделены на 4 этапа: теория, фортификация, маскировка и практика.
В ходе теоретических занятий опытные инструкторы используют учебные боеприпасы в разрезе, чтобы военнослужащим было наглядно видно их внутреннее строение.
Под руководством опытных офицеров-участников специальной военной операции, на практических занятиях военнослужащие отработали установку минных полей и минно-взрывных заграждений, а также их обезвреживание.
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