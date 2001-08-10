В главной воздушной гавани региона развернули огромный триколор в честь Дня флага России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровозкальный комплекс в качестве места проведения праздничной акции выбрали впервые. На лётное поле вышли сразу 10 сотрудников-активистов. Столько человек понадобилось, чтобы удержать государственный символ длиной в 12 метров и шириной – в 4. Организатором акции стало агентство по делам молодёжи Сахалинской области.
Бело-сине-красное полотно развернули к прилёту утреннего рейса из Москвы. Пассажиры и экипаж заметили триколор ещё в воздухе. Приземлившись и оказавшись на аванперроне, путешественники поразились размерам флага. Это самый большой триколор, который когда-либо растягивали в честь праздника на Сахалине. На выходе из самолёта, уже в терминале, каждый из путешественников получил в подарок его уменьшенную версию. Волонтёры агентства по делам молодёжи области вручили ленты, которые можно было прикрепить к груди.
Продолжилась акция и в зоне регистрации. Агенты за стойками выдавали ленты пассажирам вместе с посадочными талонами. Волонтёры в зале помогали правильно повязать триколор и рассказывали об истории праздника и российского флага. Всего за день сотрудники аэровокзала и агентства по делам молодёжи Сахалинской области подготовили для путешественников около 3 000 лент в цветах главного государственного символа.
«В аэровокзале Южно-Сахалинска работают настоящие патриоты России. Каждый день мы трудимся на благо страны и региона, расширяем географию полётов и усиливаем существующие направления дополнительными рейсами. Всё, чтобы выполнить поручение Президента Владимира Путина и обеспечить пассажиров доступными авиамаршрутами. Подобные акции помогают нам не только трудом показать свою любовь к Родине», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Подобные акции в аэровокзальном комплексе проходят регулярно. Так, к 9 мая окна авиатерминала украсили силуэтными изображениями журавлей в рамках всероссийского флешмоба «Окна Победы», а в День гражданской авиации России пассажиры сделали открытки для работников отрасли в виде самолётов.
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