Образовательному бизнесу на Сахалине помогают продвигаться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе регулярно проводят профильные ярмарки и выставки, ближайшую посветят секциям дополнительного обучения для детей. При поддержке сахалинского центра «Мой бизнес» 20 самозанятых примут в мероприятии бесплатное участие.
– Танцами я занимаюсь с 2015 года. Изначально просто хотел научиться для себя, тогда освоил направление «шаффл» через социальные сети. Никогда не думал, что буду преподавать, а сейчас у меня есть студия и ученики, с которыми мы вместе развиваемся. На выставке мы продемонстрируем свои навыки, – отметил основатель школы танцев «THE SHUFFLE STUDIO» Фанур Габдулхаков. – Заметно, как Губернатор нашей области Валерий Лимаренко поддерживает малый бизнес. Благодаря этому танцевальные направления будут и дальше развиваться.
В студии ещё одной участницы выставки Каролины Акуленко «Shark School» юные сахалинцы с 6 лет изучают английский и китайский языки. Сегодня в группах занимаются около 25 ребят.
– В дальнейшем я хочу перейти в статус индивидуального предпринимателя и расширять свою команду. Набирать таких же энергичных, горящих своим делом педагогов, – поделилась самозанятая. – Огромная возможность для меня – это презентовать свою студию на грядущей выставке бесплатно.
Выставка допобразования «Мир открытий и возможностей ребёнка» пройдёт в областном центре 25 августа. Площадкой для знакомства бизнеса и жителей региона станет ТРЦ «Аллея», начало в 13:00.
– В мероприятии примут абсолютно бесплатное участие 20 самозанятых. Будут мастер-классы, показательные выступления спортивных секций и танцевальных коллективов. Подобные выставочно-ярмарочные мероприятия проходят несколько раз в год для разных субъектов предпринимательства. Это помогает малому бизнесу продвигать свои бренды, популяризировать товары и услуги, – рассказала заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства сахалинского центра «Мой бизнес» Любовь Дейнега.
Помощь бизнесу оказывают благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент страны Владимир Путин. Его реализацию в регионе курирует Губернатор Валерий Лимаренко. Обратиться за консультацией по мерам поддержки можно в центр «Мой бизнес»: 8 800 222 0123.
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