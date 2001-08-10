ВТБ предупреждает: мошенники стали брать в аренду карты для хищений денег у россиян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которые стали брать в аренду банковские карты у своих «подрядчиков» — дропов и таким образом выводить похищенные деньги. Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления.
Для того, чтобы заполучить средства своих жертв, мошенники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях. В мошеннических схемах они выступают тем самым «безопасным счетом», на который клиента просят перевести деньги. Сторонние карты для зачислений мошенники предпочитают брать у дропов, убеждая простых пользователей передавать в аренду свои карты и доступ к личным кабинетам.
«Понятие "дроп" образовалось стихийно, это сленг. И многие не знают, кого называют дропами, какие есть риски такой деятельности. Этим активно пользуются мошенники. Они убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасны, обещают легкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна, считая, что дропы, как ящерица, могут сбросить с себя всю ответственность. А напрасно: такая передача несет в себе множество рисков, начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении», – отмечает Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ.
По его словам, предоставив свою карту мошенникам, пользователь может лишить себя возможности использования любых банковских карт и приложений. «Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к их данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках», — добавил Дмитрий Ревякин.
В ВТБ запущена система дроп-мониторинга для выявления деятельности дропов еще до того, как на их счета поступают денежные средства жертв мошенничеств. Система показала эффективные результаты: за 2023 год она позволила задержать на их счетах более 1 млрд рублей как клиентов ВТБ, так и других банков.
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