Почти 45 километров велополос нанесено и обновлено в Южно-Сахалинске в этом сезоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра продолжает работу по интеграции велоинфраструктуры в городскую среду.

В ночь на среду работы проводились на улице Пуркаева на отрезке от Комсомольской до Мира. Подрядная организация наносила разметку на пешеходные переходы и тротуары, которые примыкают к проезжей части. По особой технологии, используя светоотражающий и противоскользящий материал.

- На тротуарах разметку наносим холодным пластиком, он хорошо себя зарекомендовал, обладает долговечностью и экологичностью. А на пешеходных переходах, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работаем с краской, она быстрее высыхает, - рассказал мастер участка Константин Островский. - У завода строительных материалов им. М.А. Федотова в этом сезоне большой объем работ. Порядка 720 квадратных метров сделали, осталось еще 80. Если погода позволит, то к концу месяца выполним поставленную задачу.

Работы по развитию велоинфраструктуры в Южно-Сахалинске проводятся по поручению мэра Сергея Надсадина. На данный момент общая протяженность велодорог в городе составляет уже более 50 километров.

- 44 из них этим летом уже обновлено и обустроено. Работы проводятся в центральной части города и в планировочных районах. Для велосипедистов не только наносят разметку, но и понижают бордюры, опять же, для обеспечения безопасности дорожного движения и удобства в том числе маломобильных граждан, - отметил заместитель начальника управления мониторинга дорожного хозяйства Михаил Базанов. - Добавлю, что в Южно-Сахалинске сейчас в целом продолжается обновление и нанесение всей дорожной разметки. Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать транспортных заторов.

Сегодня у жителей Южно-Сахалинска есть возможность высказать свои пожелания по развитию велоинфраструктуры в городе. Сделать это можно, приняв участие в опросе. Он размещен на официальном сайте администрации и продлится с 21 по 25 августа включительно (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/5433/58).