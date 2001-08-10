Тихоокеанское
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16:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проводят профилактические визиты

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проводят профилактические визиты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники МЧС России регулярно проводят профилактические визиты по различным объектам, чтобы предотвратить возможные пожары и чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность граждан. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, таким как школы, больницы, детские лагеря, торговые центры и другие общественные места. Эти визиты включают в себя информирование о требованиях, предъявляемых к объекту, соответствии его критериям риска и о рекомендуемых способах снижения категории риска и, как следствие, интенсивности контрольно-надзорных мероприятий.

 

В ходе информирования специалисты МЧС России обращают особое внимание на надлежащую эксплуатацию эвакуационных путей и выходов, работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также обученность рабочего персонала мерам пожарной безопасности со знанием алгоритмов действий при возникновении пожара и других ЧС.

 

Профилактические визиты сотрудников МЧС России помогают предотвратить возможные пожары и другие чрезвычайные ситуации, а также повысить уровень безопасности на объектах. Они способствуют формированию ответственного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности и обеспечению безопасности граждан.

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