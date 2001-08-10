Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проводят профилактические визиты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники МЧС России регулярно проводят профилактические визиты по различным объектам, чтобы предотвратить возможные пожары и чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность граждан. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, таким как школы, больницы, детские лагеря, торговые центры и другие общественные места. Эти визиты включают в себя информирование о требованиях, предъявляемых к объекту, соответствии его критериям риска и о рекомендуемых способах снижения категории риска и, как следствие, интенсивности контрольно-надзорных мероприятий.

В ходе информирования специалисты МЧС России обращают особое внимание на надлежащую эксплуатацию эвакуационных путей и выходов, работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также обученность рабочего персонала мерам пожарной безопасности со знанием алгоритмов действий при возникновении пожара и других ЧС.

Профилактические визиты сотрудников МЧС России помогают предотвратить возможные пожары и другие чрезвычайные ситуации, а также повысить уровень безопасности на объектах. Они способствуют формированию ответственного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности и обеспечению безопасности граждан.