Ещё в трёх районах области подходят к завершению работы по благоустройству общественных пространств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Долинского городского округа уже успели по достоинству оценить проведенное благоустройство нового общественного пространства. На финишную прямую выходит благоустройство объектов в Охинском и Макаровском районах. Данные проекты поддержало большинство сахалинцев и курильчан в ходе Всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Так, к сегодняшнему дню в Долинске завершилось благоустройство административной площади и прилегающей к ней территории ярмарки. Были проведены работы по укладке брусчатки, установлен пандус для людей с ограниченными возможностями, ступени лестницы облицевали гранитом и установили перила. Также были установлены несколько деревянных качель, малые архитектурные формы и размещена экспозиция «Я люблю Долинск!». Проведены работы по озеленению территории.
— Реализация программы обязательно продолжится в следующем году, что позволит нам воплотить в жизнь немало интересных задумок и сделать Долинский район современнее и комфортнее для жителей и гостей, — отметил глава города Александр Тугарев.
Преображение набережной в Макарове охватывает работы по укладке тротуарной плитки и установке новых малых архитектурных форм, включающих в себя детские батуты, гамаки, беседку-перголу и велопарковку. Также подготовлена концепция озеленения, которая планируется к реализации уже на благоустроенной территории. Все работы в сквере завершатся до конца августа.
— За последние несколько лет благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» наш город сильно изменился. Появилось несколько новых скверов, разнообразные места для прогулок с детьми или тихого отдыха. Однако, такого количества положительных изменений не произошло бы, если не поддержка губернатора, — поделилась жительница города Макарова Анна Чупрова.
В Охе подошло к завершению обновление смотровой площадки памятника "Паровоз ТП-4-524", посвященного железнодорожникам Северного Сахалина. В рамках проекта была обустроена парковочная зона, пешеходный мост через речку Охинку и навесной пешеходный мостик. Кроме этого, смотровая площадка получила новый облик благодаря новой брусчатке, бордюров и освещения. Установили подпорную стену и МАФы – качели и скамейки.
— Мы ставим перед собой задачу улучшить качество жизни жителей и гостей Сахалинской области, создавая более уютную, удобную и безопасную среду. Мы усердно трудимся над обустройством зон для семейного отдыха, прогулок и спортивных занятий. Наша стратегия по благоустройству выходит за рамки установки лавочек и посадки деревьев, предполагая создание современного городского пространства, полностью соответствующего современным стандартам и потребностям, — подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
В этом году работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» предполагают появление 21 нового общественного пространства, включая новые парки и скверы, набережные и зоны отдыха. Ряд проектов уже реализован, и работы завершены. За всё время участия в этом нацпроекте регион благоустроил и привел в нормативное состояние порядка 157 общественных пространств, 11 проектов стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вся эта работа – на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко, потому что каждая новая локация всегда очень востребована жителями.
Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Краеведческий музей приглашает на тематический круглый стол, посвященный истории Сахалина и Русской Америки в XIX веке
11:31 Сегодня Школу управдомов создадут на Сахалине по поручению губернатора Валерия Лимаренко
09:50 Сегодня На Сахалине мотострелки армейского корпуса ВВО оттачивают навыки захвата опорных пунктов условного противника
10:40 Сегодня Владимир Якушев: «Единая Россия» доставила более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
12:07 14 Августа В аэровокзале «Южно-Сахалинск» оборудовали места для сбора батареек
17:42 15 Августа Грунтовые дороги в Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок
17:09 16 Августа Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде
11:34 16 Августа От идеи до реализации: предприниматели Южно-Сахалинска делятся историями успеха
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
Выбор редакции
- 17:48 Сегодня На Сахалине прошли первые старты гонки RFC «Тропой тигра-2024»
- 17:03 Сегодня Почти 45 километров велополос нанесено и обновлено в Южно-Сахалинске в этом сезоне
- 14:44 Сегодня Ещё в трёх районах области подходят к завершению работы по благоустройству общественных пространств
- 14:06 Сегодня В Чехов-центре на сборе коллектива озвучили планы на предстоящий 94-ый театральный сезон
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?