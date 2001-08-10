21 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- асфальтирование Егорова от Посадского до Корсаковской;
- работы по устройству посадочной площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома 95А;
- очистка канав по ул. Херсонской;
- подготовительные работы по обустройству тротуара по ул. Невельской (южная сторона);
- замена поврежденных бортовых камней по ул. Емельянова (северная сторона) и др.
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка памятников, а также покраска малых архитектурных форм и др. В частности, на пр. Победы проводятся работы по кошению газона, прополка и прореживание растений на озелененных территориях, а также полив цветов в вазонах и на городских клумбах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Краеведческий музей приглашает на тематический круглый стол, посвященный истории Сахалина и Русской Америки в XIX веке
11:31 Сегодня Школу управдомов создадут на Сахалине по поручению губернатора Валерия Лимаренко
09:50 Сегодня На Сахалине мотострелки армейского корпуса ВВО оттачивают навыки захвата опорных пунктов условного противника
10:40 Сегодня Владимир Якушев: «Единая Россия» доставила более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
12:07 14 Августа В аэровокзале «Южно-Сахалинск» оборудовали места для сбора батареек
17:42 15 Августа Грунтовые дороги в Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок
17:09 16 Августа Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде
11:34 16 Августа От идеи до реализации: предприниматели Южно-Сахалинска делятся историями успеха
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
Выбор редакции
- 17:48 Сегодня На Сахалине прошли первые старты гонки RFC «Тропой тигра-2024»
- 17:03 Сегодня Почти 45 километров велополос нанесено и обновлено в Южно-Сахалинске в этом сезоне
- 14:44 Сегодня Ещё в трёх районах области подходят к завершению работы по благоустройству общественных пространств
- 14:06 Сегодня В Чехов-центре на сборе коллектива озвучили планы на предстоящий 94-ый театральный сезон
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?