Школу управдомов создадут на Сахалине по поручению губернатора Валерия Лимаренко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялся форум «Управдом», который объединил около 250 активистов из различных районов области. В течение трехчасовой встречи участники обсуждали задачи, которые стоят перед управляющими домами, а также основные качества социальных администраторов, ежедневно работающих на благо жильцов. По итогам встречи глава региона принял решение о создании школы управдомов, где активисты будут получать знания и навыки, необходимые для решения общедомовых, а также личных вопросов сахалинцев и курильчан.

- Мы живем в благополучном регионе. У нас на глазах меняются города и села. Я хочу, чтобы сегодня мы сделали очередной шаг. У нас есть хорошие управдомы, опытные, болеющие за людей. Есть хорошая основа, но не хватает знаний, и поэтому мы должны сделать школу управдомов. Управдом - это человек, которого люди видят своим лидером, и они должны уметь качественно решать все возникающие вопросы. И мы будем стремиться к тому, чтобы через школу «Управдома» активисты могли представлять интересы в первую очередь жителей, а также мэрии и социального фонда. Любой человек в доме должен иметь возможность обратиться к управдому, который сможет применить свои знания и квалификации для решения любых задач, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Основной темой форума стали факторы повышения эффективности деятельности социального лидера — управдома. В мероприятии приняли участие непосредственно управдомы, представители управляющих компаний, районных администраций, специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и общественники.

Так, в ходе встречи обсудили сотрудничество управдомов с управляющими компаниями, выявленные противоречия и возможные пути их решения. Также на форуме прозвучали вопросы социальной ответственности управдомов и их участие в общем развитии жилищно-коммунального хозяйства островного региона: каждый из них следит не только за состоянием общедомового имущества, но и за дворовыми территориями - асфальтовым покрытием, озеленением, обустройством парковочных зон и детских спортивных и игровых площадок.

- Основная задача управдома в сфере ЖКХ заключается во взаимодействии с жильцами многоквартирного дома, организации и проведении общих собраний, а также в обсуждении вопросов, связанных с содержанием и благоустройством как самого дома, так и придомовой территории. К этому также относится инициатива по ямочному ремонту дворовых дорог, детских площадок и общественных пространств. Хотелось бы поблагодарить активных жителей, для которых управдом — это не только статус, но и важная миссия, благодаря которой улучшается благополучие людей, — подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Дискуссия о роли управдомов проходила в формате круглых столов. Управляющие обменивались опытом и обсуждали предложенные темы. Всего на обсуждение вынесли четыре ключевых вопроса: качества и навыки, которыми должен обладать управдом, а также ожидания управдомов от управляющих компаний и наоборот. Важно, что участники представили реальные кейсы, которые будут применены в ближайшем будущем. По сути форум позволил сформировать имидж и необходимый набор компетенций управдомов, чтобы каждый из них мог решать реальные проблемы жильцов, а также был своеобразным связующим звеном между островитянами, управляющими компаниями и администрацией.

- Благодаря проекту мы смогли благоустроить территорию нашего двора: установили камеры видеонаблюдения, шлагбаум, провели благоустройство придомовой территории, заменили перила на лестницах, и, само собой, привели в порядок подъезды - покрасили и расписали стены, потолки, обновили почтовые ящики. Жители очень довольны! Огромное спасибо губернатору за поддержку и такое большое внимание к вопросам состояния жилищного фонда. Мы также получаем различные муниципальные и областные субсидии, все это помогает нам поддерживать чистоту и порядок в доме, - поделилась одна из участниц форума.

На встрече также присутствовали жители домов, которые поделились проблемами, возникшими в их домах. В основном обращения затрагивали состояние подвальных помещений, качество проведенных ремонтов и состояние площадок и дворов. Все прозвучавшие вопросы взяты на контроль, по ним даны соответствующие поручения. По итогам мероприятия губернатор подвел итоги работы групп и выбрал оптимальные решения по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

- Вся наша работа направлена на людей. Сегодня здесь присутствуют не только управдомы, но и жильцы домов, которые поделились с нами своими проблемами и пожеланиями. Спасибо вам за это! И вы, управдомы, должны в деталях знать, что нужно людям, а затем четко излагать это вашему начальству. Любовь к людям и нацеленность на результат - наши главные ориентиры. Я поставил задачу провести капитальные ремонты во всех дворах, которые в этом нуждаются. Для этого сейчас разрабатывается документация тех дворов, которые еще не вошли в программу. Пожалуйста, проследите за этим. Потому что все, что сейчас будет сделано документально, войдет в бюджет будущего года, а значит будет обеспечен ремонт дворов. Также обращаю внимание на то, что мы начинаем программу по ремонту подвалов. Люди обращают внимание на то, что в подвалах вода. Это недопустимо. Никто с этим мириться не должен. Каждый управдом должен об этой проблеме говорить управляющей компании, мэрии и министерству ЖКХ. Мы с вами должны войти в зиму с сухими подвалами. В планах привести в порядок больше 700 подвалов. С мокрыми подвалами в зиму заходить нельзя, те, кто не отремонтируют подвалы, будут следить за ними, чтобы было сухо. Даю сигнал, чтобы вы, управдомы, помогли мне в этом вопросе, - обратился к собравшимся Валерий Лимаренко.

Отметим, проект «Управдом» был запущен в Сахалинской области в 2021 году. Управдомы регулярно проводят встречи с жителями многоквартирных домов как в Южно-Сахалинске, так и в районах области. Темы собраний определяются самими сахалинцами и курильчанами. Старшие по домам участвуют в обучающих семинарах, охватывающих такие темы, как правовая грамотность и ведение социальных сетей, а также проходят психологические тренинги. Эти семинары и форумы помогают старшим по домам повысить уровень своей компетенции.