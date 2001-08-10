Волонтёры, активисты «Единой России» и МГЕР работают в 29 пунктах временного размещения, сообщил врио секретаря Генсовета партии.

«Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВРов, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Также молодогвардейцы выполняют адресные заявки», - отметил Владимир Якушев. По его словам, идёт работа с эвакуированными жителями в штабе общественной поддержки «Единой России» по Курской области.

«Помощь оказывают наши юристы. Консультации получили более 8 тысяч человек. Также в штабе можно получить продуктовые наборы, их выдали свыше 5,5 тысячам жителей», - рассказал Владимир Якушев.

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи.

Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтёры «Единой России» и «Молодой Гвардии» оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтёрский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения.

«К сбору помощи Курской области подключены все местные отделения Партии от Охи до Курил. Вероломное нападение террористов украинского режима на нашу страну будет отбито в ближайшее время - в этом никто не сомневается. Важно сейчас поддерживать пенсионеров, детей, оставшихся без крова, уделять внимание всем нуждающимся, это все временные трудности. Вместе мы преодолеем любые сложности! В приграничные районы Курской области привезены аэродромные плиты — первая партия. Они послужат строительным материалом для фортификационных укреплений в приграничных районах области. Поставки гуманитарной помощи в Курскую область продолжатся до конца месяца», - рассказала руководитель Сахалинского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Елена Красильникова.