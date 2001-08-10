На Сахалине мотострелки армейского корпуса ВВО оттачивают навыки захвата опорных пунктов условного противника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине оттачивают навыки захвата опорных пунктов условного противника.
В ходе тренировки военнослужащие в составе подразделения скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня.
В дальнейшем бойцы осуществили штурм захваченного условными боевиками опорного пункта с ведением комбинированного огня.
Во время отработки данных вопросов мотострелки ведут огонь, из различных положений, прикрывая друг друга из всех имеющихся огневых средств: автоматов АК-47, пулеметов Калашникова и ручных наступательных гранат.
В ходе занятий для создания обстановки максимально приближенной к боевой военнослужащие применяли различные средства имитации и холостые патроны.
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