18:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
22, 23 августа в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По информации ФГБУ «Сахалинской УГМС», вечером 22 августа и ночью 23 августа в городе ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее).
Днём 23 августа и в последующие сутки ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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