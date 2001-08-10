Тихоокеанское
информационное агентство
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22, 23 августа в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
18:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

22, 23 августа в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

22, 23 августа в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинской УГМС», вечером 22 августа и ночью 23 августа в городе ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее).

Днём 23 августа и в последующие сутки ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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