22, 23 августа в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинской УГМС», вечером 22 августа и ночью 23 августа в городе ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее).

Днём 23 августа и в последующие сутки ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.