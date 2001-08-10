Сахалинским бойцам СВО передали еще 5 автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице для передачи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, подготовили очередную партию машин. Перед отправкой 3 внедорожника и 2 микроавтобуса прошли полное техническое обслуживание и были модифицированы под нужды военных.

Автомобили предоставлены администрациями Южно-Сахалинска, Холмского городского округа, а также одним из жителей областного центра, ветераном СВО. Также с ремонтом и переоснащением помогали управление федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области, южно-сахалинские компании автосервиса. Все мероприятия по подготовке и передаче автомобилей проходили при поддержке регионального правительства.

Как рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов, от бойцов СВО было получено техническое задание и соответствующие чертежи, согласно которым специалисты провели переоборудование технических средств, необходимое для выполнения боевых задач.

- Отрадно видеть, как люди объединяются, подключают все возможные ресурсы, направленные на помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. Эту совместную работу поддерживает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Активное участие в таких акциях принимает городская администрация и другие муниципалитеты, депутатский корпус, подключаются коммерческие организации, неравнодушные жители, - отметил Вячеслав Кожухов.

Так, при участии местных автосервисов и структур УФСИН на безвозмездной основе был проведен полный ремонт автомобилей, включая покраску в специальный цвет камуфляж-титан, установлена защита от дронов, оборудовано место под носилки и прочее. Также по просьбам бойцов автомобили укомплектованы дополнительным колесами и запасными частями. Кроме этого, машины загрузили посылками с медикаментами, маскировочными сетками.

- Это большая помощь нашим ребятам. Машины в полном боевом состоянии - они будут работать на эвакуации раненых, для этого все предусмотрено. Мы всегда получаем от бойцов обратную связь. Парни очень благодарны. Хочу особенно отметить, что к этой работе подключаются все — никто не остается равнодушен. Так, например, одну из машин для отправки на фронт передал ветеран СВО. Мужчина получил ранение, списался и вернулся домой. Но он очень хотел как-то помочь своим друзьям-сослуживцам. Связался с нами и предоставил свой личный автомобиль, - поделился депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин.

Передача 5 автомобилей военным состоялась на территории собора Рождества Христова. Священнослужители совершили освящение автотранспорта. В ближайшие дни машины отправят в зону проведения СВО.