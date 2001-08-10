В Южно-Сахалинске проходит форум «Управдом»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект «Управдом» - одна из важнейших составляющих программы губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение», которая особенно зарекомендовала себя в Южно-Сахалинске. С каждым годом в работу по управлению МКД включается всё больше активных горожан.

Во взаимодействии с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, органами власти решаются вопросы, которые помогают повысить комфорт проживания в МКД. Благодаря включенности в эту работу управляющих домами в областном центре в том числе увеличились масштабы работ по ремонту подъездов. О своих наработках, полезном опыте участники могли рассказать в ходе форума.

В работе стратегической сессии принял участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он подчеркнул, что на территории городского округа сегодня работает порядка 700 управдомов. По инициативе губернатора создан консультативный совет куда вошло 40 инициативных горожан — люди выдвигают на рассмотрение администрации и главы города актуальные предложения. Также был организован образовательный курс (школа управдома), посвященный основам жилищного законодательства, разным сферам городского хозяйства. Эти знания теперь помогают активистам представлять интересы жителей.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился глава региона Валерий Лимаренко. Он отметил, что институт управдомами доказал свою эффективность в решении вопросов благоустройства, содержания жилищного фонда, ремонта домов и др. Ключевая задача встречи — разработать предложения и поддержать инициативы которые помогут еще больше усилить эту работу.

Торжественным моментом стало награждение самых активных представителей советов домов. Так, благодарности губернатора была удостоена старшая по дому, жительница Южно-Сахалинска Галина Серкова.

– Очень хорошо, когда есть человек, который неравнодушен, отвечает за весь дом, погружен в его проблемы и быстро реагирует на все запросы, – поделилась Галина Викторовна, – Принимаю участие во всех мероприятиях, которые проходят для управдомов. Полностью разделяю позицию губернатора о том, что жителям важно быть активными. Вместе с соседями мы контролируем благоустройство, стараемся помогать друг другу, решать другие важные вопросы.

Отметим, институт управдомами начал активно развиваться в Южно-Сахалинске около трех лет назад. Администрация поддерживает инициативы жителей по образованию советов домов, оказывает консультационную поддержку, помогает с решением насущных вопросов и др.