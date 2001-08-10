Восстановление благоустройства после ремонта инженерных сетей — на контроле администрации Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В нескольких районах областного центра активно ведётся восстановление благоустройства после прокладки инженерных сетей. Большой объем работ по реконструкции теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону выполняется силами «Сахалинской коммунальной компании».

Как рассказал генеральный директор «СКК» Максим Беккер, особое внимание уделяется восстановлению благоустройства на крупных участках работ — это территория перекладки Комсомольского коллектора на перекрестке улиц Горной и Комсомольской, ул. Буюклы, пр. Победы. Большой фронт работ предстоит подрядчику на ул. Есенина, там сейчас производится замена участка теплосети протяженностью более полукилометра. В сентябре также будут завершены работы 9 и 14 микрорайонах, после чего подрядчики сразу же приступят к восстановлению благоустройства.

– На предприятии есть отдельное подразделение — отдел по подготовке и проведению ремонтов, специалисты составляют планы и графики, готовят проектно-сметную документацию, в том числе и по восстановлению нарушенного благоустройства. А в межотопительный период выходят на место и контролируют качество выполнения работ нашими подрядчиками, – прокомментировал Максим Беккер, – также очень помогают неравнодушные жители – люди направляют сигналы об участках, на которые необходимо дополнительно обратить внимание.

В ближайшие полтора месяца благоустройство будет восстановлено на всех участках, охваченных ремонтом теплосетей. На сегодняшний день работы выполнены уже на более 200 точках из 316.