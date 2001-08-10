Юнармейский полевой выход прошёл в селе Соболиное Поронайского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборы проводились на протяжении 10 дней. Участвовали 20 человек, команды из Южно-Сахалинска, Невельска, Корсакова и даже 2 юнармейца из Иркутска. Подготовка шла по двум направлениям. Первое – это военная подготовка, уровень продвинутый с применением современных медицинских средств, макетами различного вооружения и с использованием дронов.
«Главный акцент первого блока обучения - умение вести разведку с помощью коптера. Зачет по дисциплинам происходил в игровой игре «Дорога победителей». Одна команда штурмовали опорный пункт, а другая защищалась. В завершении ребята эвакуировали «раненых» товарищей. С задачей все справились успешно», - поделился наставник регионального движения "ЮНАРМИЯ».
Вторым направлением обучения была художественная самодеятельность. Ребята изучали творчество русских классиков и пели под баян. На протяжении десяти дней молодое поколение приобщалось к русской культуре. Блок обучения юнармейцы завершили театральной постановкой и концертом в селе Владимирово для рыбаков. Юных талантов высоко оценили местные жители.
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