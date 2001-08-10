Опасная схема мошенничества: как дети становятся жертвами преступников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последнее время в России наблюдается тревожная тенденция – мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Эти схемы направлены на перевод украденных денег, полученных в результате мошеннических звонков. Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук подробно рассказал о новом методе мошенничества, сообщает РИА.



Злоумышленники размещают в интернете объявления, обещающие высокое вознаграждение за несложную работу. В таких объявлениях часто указываются привлекательные условия, которые могут заинтересовать детей и подростков. После отклика на объявление, мошенники просят ребенка сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За эту "услугу" ребенку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения.



В некоторых случаях мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям. Это позволяет преступникам полностью контролировать счета и осуществлять транзакции без ведома владельца карты.



Таким образом, мошенники создают целые сети, так называемых, "дроперов" из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Дети не всегда понимают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности.



Важно помнить, что передача данных банковской карты или доступа к банковскому приложению третьим лицам является серьезным нарушением. Родители и учителя должны объяснять детям, что любые предложения о "легком заработке" через интернет могут быть мошенничеством. Необходимо быть бдительными и осторожными, чтобы защитить себя и своих близких от подобных преступных схем.



В случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Только совместными усилиями мы сможем противостоять этому опасному явлению и защитить наших детей от преступников.