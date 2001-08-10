СахОУНБ приглашает юных островитян изучать «Английский на подушках»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Набор желающих принять участие в бесплатном проекте «Английский на подушках» стартовал в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Присоединиться к площадке громких чтений детской литературы на английском языке могут ребята в возрасте от 6 до 10 лет.

Цель проекта – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Для придания занятиям комфортной и непринужденной обстановки, ребятам предложат расположиться на уютных мягких подушках.

Занятия будут проводиться ежемесячно по субботам в 12.00 в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ). Длительность занятия – 1 час. Количество мест ограничено.