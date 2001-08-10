Движение транспорта на участке ул. Музейной будет временно ограничено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей с 20.00 21 августа до 23.00 22 августа для движения автотранспорта будет закрыт участок ул. Музейной от ул. Антона Буюклы до Коммунистического проспекта.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.