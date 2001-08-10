Медиацентры южно-сахалинских школ присоединятся к форуму «Образование - энергия будущего»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся и педагоги южно-сахалинского лицея №2 готовятся к образовательному форуму «Образование - энергия будущего». Учреждение в очередной раз станет одной из площадок форума, а его медиацентр будет освещать события.

Медиацентры сейчас оборудованы в каждой школе города, это одна из составляющих профориентационной работы, в рамках которых школьники получают новые технические и коммуникативные навыки.

- Новые знания могут пригодиться ребятам вне зависимости от того, хотят они дальше или нет связать свою жизнь с медиасферой. Наш медиацентр благодаря участию в проектах, поддерживаемых губернатором Валерием Лимаренко, получил отличное техническое оснащение. Новое оборудование - одно из лучших в городе и в регионе. Ребята занимаются видеомонтажом, делают ролики, затем мы их транслируем на телевизионных панелях, также публикуем в соцсети. Кроме того, наш медиацентр участвует в освещении крупных событий в жизни города и области, - комментирует заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Лицей №2» Ольга Меньшикова.

- Я здесь не так долго, в сентябре прошлого года заинтересовалась медиа и лицей дал мне в этом огромную поддержку. Здесь мы можем как записывать подкасты, так и снимать новости, делать фото, видео, вести газету. Лично мне интересно писать посты в телеграм-канал. Лицей, видя мое рвение, дал мне хорошую поддержку в стажировке и возможность заявить себя. Учусь в физико-математическом классе, и стоило бы связать жизнь с этим. Но в медиацентре я поняла, что мне близко гуманитарное направление. И сейчас, смотря на строительство нового кампуса СахГУ, можно задать вопрос - стоит ли жить здесь и будет ли это комфортнее, или все таки поехать учиться на «большую землю», - поделилась ученица 9 класса лицея № 2 Софья Суековская.

«Занимаюсь чуть более года в медиацентре, заинтересовался видео и фото-съемкой, узнал, что в моем лицее есть такие возможности - обучиться, и стал заниматься. Еще не решил, кем стану в будущем - но не исключаю, что останусь обучаться профессии здесь, так как возможностей много, - комментирует ученик 6 класса лицея № 2 Евгений Пак.

Сейчас медиацентры ряда городских школ готовятся к информационному сопровождению пятого юбилейного Южно-Сахалинского образовательного форума. Сегодня в Дворце детского (юношеского) творчества для детских пресс-служб лицеев № 1 и № 2, школ № 3, 8, 22, 32 и Восточной гимназии - прошла установочная встреча и интенсив, где специалисты напомнили ребятам базовые принципы фото и видеосъемок.

Напомним, форум «Образование - энергия будущего» (ЮСОФ) будет проходить с 22 по 24 августа. Актуальная информация о событии будет публиковаться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, департамента образования, а также в социальных сетях города. Кроме этого, мероприятия форума ЮСОФ будут освещать и школьные медиагруппы.

Традиционно в рамках ЮСОФ будут работать несколько интерактивных и дискуссионных площадок, которые развернутся как в учреждениях образования, культуры, спорта, так и в городском парке, задействуют и ряд производственных площадок. Участники смогут послушать лекции, побывать на различных мастер-классах, принять участие в экскурсиях, а также узнать о современных тенденциях и обсудить ключевые направления развития сферы образования.