19 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- подготовительные работы по устройству тротуара с южной стороны ул. Невельской;

- установка дорожных знаков по пр. Мира;

- покос травы вдоль улиц Авиационной и Корсаковской;

- продолжение работ по устройству посадочной площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;

- замена разбитых стекол на автобусных павильонах по пр. Мира;

- профилирование с добавлением инертных материалов на улицах Тупиковой, Рязанской и Херсонской;

- устройство присыпных обочин по ул. Охинская;

- пролив трещин на покрытии проезжей части по ул. Горького на участке от ул. Пуркаева в северном направлении;

- демонтаж бортовых камней с северной стороны ул. Емельянова.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, протирка МАФ на скверах и на детских площадках, подметание дорожек в скверах, удаление сорной растительности, прополка и полив цветов. В сквере 135-летия и на бульваре Анкудинова проводятся работы по кошению газона.