19 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- подготовительные работы по устройству тротуара с южной стороны ул. Невельской;
- установка дорожных знаков по пр. Мира;
- покос травы вдоль улиц Авиационной и Корсаковской;
- продолжение работ по устройству посадочной площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;
- замена разбитых стекол на автобусных павильонах по пр. Мира;
- профилирование с добавлением инертных материалов на улицах Тупиковой, Рязанской и Херсонской;
- устройство присыпных обочин по ул. Охинская;
- пролив трещин на покрытии проезжей части по ул. Горького на участке от ул. Пуркаева в северном направлении;
- демонтаж бортовых камней с северной стороны ул. Емельянова.
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, протирка МАФ на скверах и на детских площадках, подметание дорожек в скверах, удаление сорной растительности, прополка и полив цветов. В сквере 135-летия и на бульваре Анкудинова проводятся работы по кошению газона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Главная библиотека Сахалина приняла участие в Форуме по укреплению общественного здоровья
09:50 Сегодня Сахалинцы отдали мошенникам более 10 миллионов
- 10:40 Сегодня Движение транспорта на участке ул. Музейной будет временно ограничено
11:31 Сегодня Житель Ноглик предстанет перед судом за то, что обокрал соседку
12:07 14 Августа В аэровокзале «Южно-Сахалинск» оборудовали места для сбора батареек
17:42 15 Августа Грунтовые дороги в Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок
17:09 16 Августа Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде
12:34 13 Августа Сахалинцев приглашают на Всероссийский день бега «Кросс Нации»
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
Выбор редакции
- 11:31 Сегодня Житель Ноглик предстанет перед судом за то, что обокрал соседку
- 09:03 Сегодня Главная библиотека Сахалина приняла участие в Форуме по укреплению общественного здоровья
- 17:45 Вчера Медиацентры южно-сахалинских школ присоединятся к форуму «Образование - энергия будущего»
- 16:53 Вчера 19 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?