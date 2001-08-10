Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют свои профессиональные навыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совершенствуют свои профессиональные навыки из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» стрелку и корректировщику необходимо было скрытно передвигаются к позиции для стрельбы.

На специально подготовленной площадке для снайперов установили различные мишени, имитирующие силу условного противника.

Перед стрельбой снайперы должны учитывать все факторы, влияющие на стрельбу, а именно направление ветра, дистанцию, температуру воздуха.

После поражения первоочередных целей снайперской паре необходимо поменять огневую позицию и продолжить вести огонь.

Основной задачей занятий является освоение бойцами тактики действий в составе снайперских пар на незнакомой местности.